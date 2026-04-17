Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Transporter in Großobringen

Weimar (ots)

Am Parkplatz "Zum Wiesenrain" in Großobringen (99439 Am Ettersberg) kam es im Zeitraum vom 15.04.2026, 18:00 Uhr, bis zum 16.04.2026, 07:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug.

Unbekannte Täter beschädigten die Seitentür eines VW-Transporters, indem sie eine etwa 15 cm große Öffnung in das Blech schnitten. Anschließend entriegelten und öffneten sie die Tür und gelangten so in den Laderaum.

Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem ein Baustellenradio sowie mehrere Werkzeugmaschinen der Marken Makita, Stihl und Würth samt Zubehör entwendet. Der entstandene Beuteschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zudem entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von rund 4.000 Euro.

Da die angewandte Begehungsweise grundsätzlich einfach wiederholbar ist, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren gleichartigen Taten kommt.

Die Polizei sensibilisiert daher, keine hochwertigen Arbeitsgeräte oder Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, insbesondere wenn dieses als Firmenfahrzeug erkennbar ist.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

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