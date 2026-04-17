Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti am Bismarkturm in Apolda

Apolda (ots)

Gestern Abend hat ein Spaziergänger vier Jugendliche, im Alter von 14 bis 15 Jahren, dabei erwischt, wie sie Graffiti an den Bismarckturm in Apolda sprühten. Drei der Jungs konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festhalten, obwohl sie sich vorerst in einem Gebüsch versteckten. Der vierte Jugendliche ist davongerannt. Die Graffiti haben einen Fußballbezug und sind 2,40 m x 1 m und 30 cm x 40 cm groß. Die Spraydose wurde sichergestellt und die Jugendlichen Ihren Eltern übergeben. Entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung wurden erstattet.

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