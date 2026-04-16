Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden nach Kollision im Teichgraben

Jena (ots)

Ein 54-Jähriger fuhr am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr mit seinem Auto den Teichgraben in Jena in Richtung Schillerstraße. Dabei beabsichtigte er nach rechts in den Nonnenplan einzubiegen. Aus bisher ungeklärten Umständen kam er jedoch von der Fahrbahn ab und traf zunächst einen Fahrradständer und wurde weiterführend von einem Baum gestoppt. Im Zuge des Aufpralls verletzte sich der Fahrer leicht, weitere Personen wurden nicht verletzt. Polizeibeamte haben die Fahrtüchtigkeit des Fahrers überprüft. Dabei haben sie einen Atemalkoholwert von über 1,9 Promille gemessen. Die Beamten stellten den Führschein sicher und ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an. Die Polizei Jena sucht nun nach den Besitzern der beschädigten Fahrräder. Diese sollen sich unter Angabe des Aktenzeichens: 0093347/2026 telefonisch unter 03641 / 81-0 oder per E-Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de melden.

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