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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Radfahrer in Jena

Jena (ots)

Im Bereich Kupferhütchen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 45-jähriger Mann befuhr mit seinem Rennrad den Steinweg und beabsichtigte anschließend, den Löbdergraben zu überqueren. Dabei beachtete er eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn nicht, die den Löbdergraben in Richtung Fürstengraben befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Radfahrer.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war lediglich eine ambulante Behandlung erforderlich.

Die Polizei nahm den Unfall auf. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen in nicht näher bezifferter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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