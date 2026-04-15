LPI-J: Mann fährt gegen Poller

Weimar (ots) - Am Dienstagvormittag kam es in einer Wohnung im Bereich "Im Winkel" in Weimar zu einem Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Wohnungsinhaber Essen auf dem Herd zubereitet und sich anschließend in das Wohnzimmer begeben, wo er einschlief. In der Folge brannte das Essen an und führte zu einer erheblichen Rauchentwicklung, wodurch ein Rauchmelder auslöste. Der Mann wurde durch die ...

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