LPI-J: Mann fährt gegen Poller
Apolda (ots)
In der Jenaer Straße in Apolda ist gestern ein 25-jähriger Mann aus Versehen gegen einen Poller gefahren. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.
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