Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrug durch falschen Vorgesetzten - Gutscheine erlangt

Jena (ots)

Am gestrigen Abend wurde in Jena ein Betrugsfall angezeigt, bei dem eine Mitarbeiterin durch bislang unbekannte Täter zur Herausgabe von Gutscheindaten verleitet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Geschädigte eine Nachricht, die scheinbar von ihrem Vorgesetzten stammte. In dieser wurde sie aufgefordert, Wunschgutscheine im Wert von insgesamt 1.000 Euro zu erwerben. Die Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach und übermittelte die Gutscheincodes im Anschluss.

Erst später stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine echte Nachricht ihres Vorgesetzten handelte, sondern der entsprechende Account manipuliert worden war.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei ungewöhnlichen Zahlungsaufforderungen stets Rücksprache über bekannte Kommunikationswege zu halten.

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