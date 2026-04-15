Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigung eines Parkhausdaches durch Steinwürfe

Weimar (ots)

Am Dienstagabend kam es in einem Parkhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße 3 in Weimar zu einer Sachbeschädigung.

Durch bislang unbekannte Täter wurden mehrere Steine von einer oberen Ebene des Parkhauses nach unten geworfen. Dabei wurde ein unterhalb gelegenes Blechdach beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten vor Ort keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Hinweisgeber nochmals befragt, wodurch die genaue Tatörtlichkeit eingegrenzt werden konnte.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sichert derzeit mögliche Videoaufzeichnungen aus dem Bereich des Parkhauses.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizei Weimar entgegen.

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