PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigung eines Parkhausdaches durch Steinwürfe

Weimar (ots)

Am Dienstagabend kam es in einem Parkhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße 3 in Weimar zu einer Sachbeschädigung.

Durch bislang unbekannte Täter wurden mehrere Steine von einer oberen Ebene des Parkhauses nach unten geworfen. Dabei wurde ein unterhalb gelegenes Blechdach beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten vor Ort keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Hinweisgeber nochmals befragt, wodurch die genaue Tatörtlichkeit eingegrenzt werden konnte.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sichert derzeit mögliche Videoaufzeichnungen aus dem Bereich des Parkhauses.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 11:27

    LPI-J: Verkehrsunfall in Apolda

    Apolda (ots) - An der Kreuzung Dammstraße/ Buttstädter Straße in Apolda kam es gestern zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger übersah hier beim Einfahren in den Kreuzungsbereich ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und fuhr mit diesem zusammen. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt mindestens 5.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:25

    LPI-J: Jugendliche mit E-Scootern ohne Kennzeichen unterwegs

    Eberstedt (ots) - Am gestrigen Montagvormittag wurden in Eberstedt zwei Jugendliche, im Alter von 13 und 14 Jahren von der Polizei angehalten. Die beiden waren mit nicht zugelassenen E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Die Eltern der Jugendlichen wurden informiert und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 07:58

    LPI-J: Körperliche Auseinandersetzung in Supermarkt - Verkäuferin leicht verletzt

    Jena (ots) - Am gestrigen Abend gegen 20:45 Uhr kam es in der Goethgalerie zu einem Zwischenfall in der tegut-Filiale. Ein 46-jähriger Mann griff eine 25-jährige Mitarbeiterin an, die sich an der Kasse befand. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Konflikt aufgrund einer Differenz bei der Einlösung eines Pfandbons. Der Mann wollte Waren im Wert von 0,36 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren