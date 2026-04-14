Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperliche Auseinandersetzung in Supermarkt - Verkäuferin leicht verletzt

Jena (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:45 Uhr kam es in der Goethgalerie zu einem Zwischenfall in der tegut-Filiale. Ein 46-jähriger Mann griff eine 25-jährige Mitarbeiterin an, die sich an der Kasse befand. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Konflikt aufgrund einer Differenz bei der Einlösung eines Pfandbons.

Der Mann wollte Waren im Wert von 0,36 Euro erwerben, verfügte jedoch lediglich über einen Pfandbon in Höhe von 0,16 Euro. Als die Verkäuferin den Verkauf ablehnte, reagierte der Kunde aggressiv und schlug der Mitarbeiterin mehrfach gegen den Kopf.

Die Geschädigte klagte über Schmerzen, erlitt jedoch nach aktuellem Stand keine schweren Verletzungen. Der Tatverdächtige konnte vor Ort durch den Sicherheitsdienst gestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Videoaufzeichnungen wurden gesichert. Gegen den Tatverdächtigen wurde zudem ein Hausverbot ausgesprochen.

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