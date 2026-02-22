PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in den Kiosk der Albert-Einstein-Schule

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 21.02.2026, 01:00 Uhr bis 21.02.2026, 08:00 Uhr, in den Schulkiosk der Albert-Einstein-Schule in der Leuschnerstraße 131 ein. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

