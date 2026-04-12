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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Verdächtigung

Jena (ots)

Am Freitagabend informierte ein 24-jähriger Mann die Rettungsleitstelle Jena über Notruf. Er teilte mit, dass er von mehreren Personen im Bereich des Paradiescafés geschlagen worden sein soll. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt jedoch anders dar. Durch einen unabhängigen Zeugen wurde bekannt, dass der Mann zuvor mehrere Personen im Bereich der "Kegelbahn" rassistisch beleidigte und sich anschließend selber verletzte und mit Dreck beschmierte habe, bevor er den Notruf absetzte. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen falscher Verdächtigung und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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