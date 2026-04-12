LPI-J: Kellereinbrüche in Jena-Nord
Jena (ots)
Am Freitag teilte ein Bewohner mehrere Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus in Jena-Nord mit. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten insgesamt 8 aufgebrochene Kellerboxen festgestellt werden. Hierbei wurden die Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 240 Euro entstand. Augenscheinlich wurde aus den Kellerabteilen nichts entwendet. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bisher nicht. Vor Ort konnten mehrere Spuren gesichert werden.
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