LPI-J: Fehlender Versicherungsschutz
Weimar (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Weimar kontrollierten Freitagmittag einen 38 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Hierbei fiel auf, dass der E-Scooter nicht über den gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde in der Folge unterbunden und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
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