LPI-J: Fehlender Versicherungsschutz

Weimar / Weimarer Land (ots) - Am Freitagmorgen kam es in der Ortslage Ottstedt am Berge zu einem tragischen Unfall zwischen einem LKW und einer 67-jährigen Passantin. Der 58 Jahre alte Fahrer des LKW fuhr an der Kreuzung Hottelstedter Straße und An der Kummel im Bereich der dortigen Baustelle an. Hierbei übersieht dieser die auf der Straße befindliche 67-Jährige, welche in der Folge vom LKW erfasst wird. Trotz sofortiger Hilfeleistung durch Ersthelfer und ...

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