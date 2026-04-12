LPI-J: Verbotener Gruß in Weimarer Innenstadt gezeigt

Großeutersdorf (ots) - Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland in Großeutersdorf mehrere Verkehrskontrollen durch. Unter anderem wurde so ein 35-jähriger Fahrzeugführer gestoppt. Bei der Prüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde dabei festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Marihuana stand. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun neben den Kosten ...

mehr