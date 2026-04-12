LPI-J: Verbotener Gruß in Weimarer Innenstadt gezeigt
Weimar (ots)
Mehrere Meldungen über einen jungen Mann, welcher wiederholt auf dem Goetheplatz und in der Karl-Liebknecht-Straße einen verbotenen nationalsozialistischen Gruß zeigte, erreichten die Polizei Weimar am Samstagabend. Der 30-Jährige konnte im Bereich des Goetheplatzes angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Herrn einen Wert von über 1,5 Promille. Neben einem befristeten Platzverweis für den Goetheplatz ereilte den Mann ein Strafverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
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