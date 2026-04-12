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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht Auto gefahren

Großeutersdorf (ots)

Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland in Großeutersdorf mehrere Verkehrskontrollen durch. Unter anderem wurde so ein 35-jähriger Fahrzeugführer gestoppt. Bei der Prüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde dabei festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Marihuana stand. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun neben den Kosten für die Blutanalyse ein Bußgeld von 500 Euro, sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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