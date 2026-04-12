LPI-J: Unfallhäufung am Wochenende: Hoher Sachschaden durch Unachtsamkeit

Hainspitz (ots) - Offensichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag sprühte/n ein bislang noch unbekannter Beschuldigter oder mehrere Beschuldigte großflächige Graffiti an alle Seiten des Gebäudes eines Energie-Versorgers in der Döllschützer Straße in Hainspitz. Die Sachbeschädigung wurde am Folgetag durch einen Zeugen festgestellt, welcher die Polizei verständigte. Insgesamt wurde ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Da die großen Graffiti mit ...

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