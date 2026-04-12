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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallhäufung am Wochenende: Hoher Sachschaden durch Unachtsamkeit

Apolda (ots)

Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei eine Häufung von Verkehrsunfällen. Bis Sonntag, 09:00 Uhr, kam es im Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda zu insgesamt elf Unfällen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.135 Euro beziffert. Als Hauptunfallursache stellten die Beamten in den meisten Fällen Unachtsamkeit fest.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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