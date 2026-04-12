LPI-J: Unfallhäufung am Wochenende: Hoher Sachschaden durch Unachtsamkeit
Apolda (ots)
Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei eine Häufung von Verkehrsunfällen. Bis Sonntag, 09:00 Uhr, kam es im Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda zu insgesamt elf Unfällen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.135 Euro beziffert. Als Hauptunfallursache stellten die Beamten in den meisten Fällen Unachtsamkeit fest.
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