Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle in der Dornburger Straße: Hohe Beanstandungsquote

Apolda (ots)

Am 11.04.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Apolda in der Dornburger Straße eine Verkehrskontrolle durch, welche im Nachgang auch in den sozialen Netzwerken für Diskussionen sorgte. Ziel des Einsatzes war die Feststellung von Alkohol- und Drogenverstößen im Straßenverkehr. In diesem Bereich konnten die Beamten glücklicherweise keine Feststellungen machen. Dennoch bilanzierte die Polizei eine hohe Beanstandungsquote: Bei rund der Hälfte der kontrollierten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer musste aufgrund verschiedener Verstöße ein Verwarngeld erhoben werden. Dieses Ergebnis unterstreicht die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen.

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