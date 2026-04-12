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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Verbrauchermarkt

Hermsdorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein bislang Unbekannter in einen Verbrauchermarkt in der Eisenberger Straße in Hermsdorf ein. Kurz nach Mitternacht informierte das zuständige Wachschutzunternehmen die Polizei über einen Alarm in dem Markt schräg gegenüber einer Tankstelle. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten fanden anschließend die Eingangstür erheblich beschädigt vor. Eine Absuche im Geschäft nach einem sich möglicherweise noch versteckenden Täter verlief erfolglos. Dieser flüchtete offensichtlich als er den Alarm auslöste. Die Beamten der Jenaer Kriminalpolizei sicherten anschließend verbliebene Spuren im Markt. Zum möglichen Beutegut können noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 640 und die Kontaktbereichsbeamten in Hermsdorf unter der Rufnummer 036601 41418 gerne entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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