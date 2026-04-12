LPI-J: Betrunken mit Enkelin unterwegs
Schkölen (ots)
Am Samstagnachmittag, kurz vor um 4, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland einen 65-jährigen Fahrzeugführer im Schkölener Ortsteil Hainchen. Der Mann war mit seiner erst 5-jährigen Enkelin unterwegs. Umso verständnisloser fiel die Reaktion auf den durchgeführten Atemalkoholtest mit ihm aus - dieser ergab 2,10 Promille. Die hinzugerufene Kindsmutter übernahm anschließend ihre Tochter und der nun Beschuldigte wurde in ein Krankenhaus verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein ist sofort sichergestellt worden. Der Mann muss sich in dieser Angelegenheit jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.
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