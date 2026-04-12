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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken mit Enkelin unterwegs

Schkölen (ots)

Am Samstagnachmittag, kurz vor um 4, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland einen 65-jährigen Fahrzeugführer im Schkölener Ortsteil Hainchen. Der Mann war mit seiner erst 5-jährigen Enkelin unterwegs. Umso verständnisloser fiel die Reaktion auf den durchgeführten Atemalkoholtest mit ihm aus - dieser ergab 2,10 Promille. Die hinzugerufene Kindsmutter übernahm anschließend ihre Tochter und der nun Beschuldigte wurde in ein Krankenhaus verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein ist sofort sichergestellt worden. Der Mann muss sich in dieser Angelegenheit jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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