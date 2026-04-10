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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeuge aus Baufahrzeugen entwendet

Weimar (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen kam es in Weimar- Schöndorf zu einem Besonders schweren Fall des Diebstahls aus zwei abgestellten Baufahrzeugen. Unbekannte Täter begaben sich auf einen Parkplatz in der Nähe eines Hotels. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu zwei verschlossenen Fahrzeugen. Aus einem der Fahrzeuge wurden anschließend Werkzeuge im Wert von rund 2500 Euro entwendet. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 4000 Euro.

Die Polizei in Weimar bittet um Zeugenhinweise (03643 - 882 0, pi.weimar@polizei.thueringen.de)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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