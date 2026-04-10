Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher abgeschreckt

Weimar (ots)

In dem Ortsteil Weimar-Taubach kam es Donnerstagmorgen zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden zwei bislang unbekannte Täter einen etwa hüfthohen Gartenzaun und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend begaben sie sich zur Terrassentür und versuchten, diese mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Nicht damit gerechnet haben sie offenbar, dass sie von einer 11- jährigen und einer 13- jährigen, welche sich im Haus befanden, bei der Tathandlung beobachtet wurden. Das Erblicken der beiden Freundinnen sorgte dafür, dass die maskierten Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Kriminalpolizei in Weimar (03643 882-0, kps.weimar@polizei.thueringen.de) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

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