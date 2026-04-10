LPI-J: Fahndungstreffer
Saale-Holzland (ots)
Polizeibeamte im Saale- Holzlandkreis konnten am Donnerstag ein Kleinkraftrad sicherstellen, welches im November 2025 im Bereich Rudolstadt als gestohlen gemeldet wurde. Unbekannte Täter entwendeten es hier aus einem unbewohnten Grundstück. Das Kleinkraftrad wurde nun zum Kauf angeboten und eine Person aus dem Saale- Holzlandkreis erwarb das Motorrad. Beim Anfordern einer Betriebserlaubnis beim Kraftfahrt-Bundesamt kam der Fahndungstreffer zum Vorschein. Somit gibt es nun neue Ermittlungshinweise.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell