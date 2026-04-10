Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressives Verhalten und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen

Jena (ots)

Am Donnerstagabend beleidigte ein 38- jähriger Mann massiv zwei Frauen, welche sich in der Nähe eines Einkaufzentrums in Winzerla aufhielten und zeigte ihnen den sogenannten Hitlergruß. Als sich die zwei Frauen von dem aggressiven Mann entfernen wollten, verfolgte er die beiden weiter und es wurde die Polizei gerufen. Gegenüber den Polizeibeamten steigerte sich seine Wut immer weiter und auch den Beamten gegenüber wurde die verfassungswidrige Geste gezeigt. Mehrfache Aufforderungen, das Verhalten einzustellen fruchteten nicht, weshalb dem Mann ein Unterbindungsgewahrsam angedroht wurde. Die Situation steigerte sich weiter und der Mann leistete erheblichen Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Hier versuchte er sogar nach einem Beamten zu schlagen. Die Beamten konnten den Täter schlussendlich überwältigen. Er wies dabei 2,41 Promille auf. Die Beamten blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Vielzahl von Straftaten, u.a. wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

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