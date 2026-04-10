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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw steckt in Bachlauf fest

Saale-Holzland (ots)

Glimpflich ging am Ende ein Wendemanöver einer 81- jährigen Donnerstagmittag in Lippersdorf im Saale- Holzlandkreis aus. Die Frau beabsichtigte nämlich, ihr Fahrzeug in unmittelbarer Nähe eines Bachlaufes zu wenden, als sie aufgrund eines herannahenden Gegenverkehrs ihren Rangiervorgang unterbrechen musste. Beim erneuten Ansetzen geriet das Fahrzeugheck bereits zu weit in den angrenzenden Bachlauf. Beim erneuten Versuch wurde das Gaspedal zu stark betätigt, sodass das Fahrzeug rückwärts vollständig in den Bach rutschte. Das Bergen des Fahrzeuges musste dann über einen Abschleppdienst erfolgen. Glücklicherweise wurde die Frau nicht verletzt. Ein Sachschaden war ebenfalls nicht zu verzeichnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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