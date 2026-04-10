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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Jena (ots)

Am Donnerstag wurden in Jena gleich zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser bekannt. Betroffen war einmal der Ortsteil Ammerbach und einmal der Ortsteil Ilmnitz. In beiden Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über auf der Rückseite gelegene Balkontüren Zugang zum Gebäude.

Die Wohnhäuser wurden durchsucht und in einem Fall setzten die unbekannten Täter auch die Alarmanlage außer Kraft. Beutegut war in dem Fall in Ammerbach zu verzeichnen. Hier entwendeten die Täter diverse Gegenstände aus Gold sowie eine kleinere Summe Bargeld. Bei den Geschädigten in Ilmnitz konnte bis dato kein Beuteschaden festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei in Jena prüfte derzeit einen möglichen Zusammenhang und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen (03643 882-0, kps.weimar@polizei.thueringen.de)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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