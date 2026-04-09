LPI-J: Feuer auf Wiese
Apolda (ots)
In der Bergstraße in Apolda ist gestern die Wiese am dortigen Spielplatz in Brand geraten. Die Ursache des Feuers konnte bislang nicht geklärt werden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Verletzt wurde niemand.
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