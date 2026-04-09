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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuer auf Wiese

Apolda (ots)

In der Bergstraße in Apolda ist gestern die Wiese am dortigen Spielplatz in Brand geraten. Die Ursache des Feuers konnte bislang nicht geklärt werden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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