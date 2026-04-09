LPI-J: Feuer auf Wiese

Weimar (ots) - Zu einem Hundebiss kam es Mittwochmorgen in der Bruno-Apitz-Straße in Weimar. Beamte der PI Weimar kamen zu dem Vorfall zufällig im Rahmen ihrer Streifentätigkeit hinzu. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 60- jährige Hundehalter gemeinsam mit einer weiteren Person am Ereignisort, als sich der angeleinte Schäferhund losriss. In der Folge lief das Tier auf einen zufällig vorbeikommenden 74- jährigen Passanten zu und biss diesen in den rechten ...

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