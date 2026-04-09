Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Firmentransporter

Weimar (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Stauffenbergstraße in Weimar zu einem Einbruch in ein abgestelltes Firmenfahrzeug. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum verschlossenen Transporter, so dass sie die Schiebtüre entriegeln und öffnen konnten. Anschließend durchsuchten die Täter den Innenraum und entwendeten diverses Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Auch der Schaden am Fahrzeug dürfte sich auf 2000 Euro belaufen.

Zeugenhinweise nimmt der PI Weimar unter 03643 882 - 0 sowie pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell