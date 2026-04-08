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POL-HRO: Polizei stellt mutmaßlichen Fahrraddieb in Neustadt-Glewe

POL-HRO: Polizei stellt mutmaßlichen Fahrraddieb in Neustadt-Glewe
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Neustadt-Glewe (ots)

Die Polizei in Ludwigslust konnte am gestrigen späten Abend ein mutmaßlichen Fahrraddieb in Neustadt-Glewe stellen.

Gegen 23.40 Uhr wurden die Beamten durch Hinweise von Zeugen auf einen vermeintlichen Fahrraddiebstahl in der Wabeler Straße aufmerksam. Dabei versuchte eine männliche Person offenbar, mit einem Bolzenschneider ein Fahrrad zu entwenden.

Auf der Anfahrt stellten die Polizeikräfte in unmittelbarer Nähe der Wabeler Straße eine männliche Person auf einem Fahrrad fest. Bei der anschließenden Kontrolle des 43-jährigen Mannes wurde ein Bolzenschneider aufgefunden. Einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad konnte der Mann nicht vorlegen. Daher wurden sowohl das Fahrrad als auch der Bolzenschneider als mögliches Beweismittel sichergestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den deutschen Mann aus der Region eingeleitet und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads. Personen, die Angaben zum Eigentümer machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust (03874 411-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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