Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lamm durch Hund getötet - Polizei sucht Zeugen

Utenbach / Apolda (ots)

Am Mittwochabend wurde auf einer Weide nahe eines Feldweges gegenüber der Laborchemie in Apolda ein Lamm von einem freilaufenden Husky tödlich verletzt. Eine Spaziergängerin beobachtete den Vorfall gegen 19:30 Uhr. Der Hundehalter nahm das Tier anschließend an die Leine und entfernte sich, ohne seine Personalien anzugeben. Er wird als ca. 180 cm groß, etwa 60-65 Jahre alt und deutscher Herkunft beschrieben. Zudem wurden ein weiteres Lamm mit Bissspuren sowie ein verletztes Schaf festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Hundehalter bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

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