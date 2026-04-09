Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund beißt Passanten

Weimar (ots)

Zu einem Hundebiss kam es Mittwochmorgen in der Bruno-Apitz-Straße in Weimar. Beamte der PI Weimar kamen zu dem Vorfall zufällig im Rahmen ihrer Streifentätigkeit hinzu. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 60- jährige Hundehalter gemeinsam mit einer weiteren Person am Ereignisort, als sich der angeleinte Schäferhund losriss. In der Folge lief das Tier auf einen zufällig vorbeikommenden 74- jährigen Passanten zu und biss diesen in den rechten Arm. Die Wunde musste medizinisch versorgt werden. Der Hund konnte unmittelbar nach dem Vorfall wieder eingefangen und gesichert werden. Die Polizei eröffnet in solchen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

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