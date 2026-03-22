Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Beamte der Polizeiinspektion Greiz kontrollierten Freitagnacht (20.03.2026), gegen 23:45 Uhr einen 36-jährigen Mann in der Schopperstraße. Im Rahmen der durchgeführten Personenkontrolle konnte eine geringe Menge Methamphetamin aufgefunden und anschließend beschlagnahmt werden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und gegen den 36-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. <PH>

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