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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Beamte der Polizeiinspektion Greiz kontrollierten Freitagnacht (20.03.2026), gegen 23:45 Uhr einen 36-jährigen Mann in der Schopperstraße. Im Rahmen der durchgeführten Personenkontrolle konnte eine geringe Menge Methamphetamin aufgefunden und anschließend beschlagnahmt werden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und gegen den 36-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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