LPI-G: Urkundenfälschung
Altenburg (ots)
Während der Streifentätigkeit um 08:00 Uhr am 21.03.2026 bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land ein auffälliges Hamburger Kennzeichen an einem Ford Focus. Dieser stand in der Hauptstraße von Mumsdorf. Bei genauerer Prüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen überhaupt nicht zum Fahrzeug gehörten und verändert wurden. Die amtlichen Siegel waren gefälscht. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und Ermittlungen wegen Urkundenfälschung eingeleitet.(AG)
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