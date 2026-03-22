LPI-G: Urkundenfälschung

Altenburg (ots) - Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei kam es am Samstag, den 21.03.2026 gegen 10:27 Uhr. Zugrunde lag ein gemeldeter Brandfall einer Lagerhalle. Der Vorbau einer Lagerhalle in der Ortslage Priefel in der Straße "Am Gut" brannte vollständig aus. Der Schaden wird derzeit auf einen 6 stelligen Betrag beziffert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die umliegende Bevölkerung medial gebeten werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. ...

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