FW Stockach: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stockach Abteilung Hoppetenzell

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Am 27. Februar 2026 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stockach, Abt. Hoppetenzell statt. Abteilungskommandant Daniel Traber konnte neben Ortsvorsteher Roman Rendle, Mitgliedern des Ortschaftsrates, Gemeinderat Stephan Borst, Ehrenmitglied Edwin Thum, den Kameraden der Alterswehr sowie den aktiven Kameradinnen und Kameraden auch den Kommandanten Uwe Hartmann begrüßen. Ebenfalls begrüßen konnte er Frau Bürgermeisterin Susen Katter. Der Schriftführer Emanuel Brunner berichtete über das abgelaufene Jubiläums-Jahr 2025. Neben den Ausbildungs- und Übungsaktivitäten verzeichnete die Abteilung 2025 insgesamt 13 Einsätze.

Diese teilten sich wie folgt auf: 3 x Hilfeleistung, 3 x Brandeinsatz, 4 x Unwetter, 2 x Gefahrgut und ein sonstiger Einsatz. Höhepunkt für die Abteilung war 2025 sicherlich das 150-jährige Jubiläum, welches vom 16. bis 18. Mai groß gefeiert wurde. Dem Kassenverwalter Sebastian Vogler konnte eine ordnungsgemäß geführte Kasse bestätigt werden.

Abteilungskommandant Daniel Traber berichtete von einem insgesamt sehr guten Ausbildungsstand innerhalb seiner Abteilung. Im weiteren Verlauf ging er nochmals auf das 150-jährige Jubiläum der Abteilung ein. Dieses wurde im Festzelt vor der Johanniterhalle gefeiert. An der FFFF-Veranstaltung am Freitag, bei welcher über 150 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden aus dem ganzen Landkreis teilnahmen, war ein voller Erfolg. Am Samstag gab es eine GF- und ZF-Fortbildung auf Landkreisebene, bei der insgesamt über 90 Teilnehmer begrüßt werden konnten.

Der Sonntag startete mit einem Festgottesdienst in der St.-Georg-Kirche und im Anschluss erfolgte ein Festakt im Zelt. Zudem gab es eine Fahrzeug- und Geräteausstellung. Abteilungskommandant Traber bedankte sich nochmals bei allen Helfern und Sponsoren. Im Anschluss konnten zwei Kameraden befördert werden. Einmal zum Löschmeister und einmal zum Feuerwehrmann. Zudem konnten zwei junge Kameraden neu in die Abteilung aufgenommen werden. Turnusgemäß standen dieses Jahr wieder die Wahlen von Abteilungskommandant, Stellvertretender Abteilungskommandant sowie Abteilungsausschuss auf der Tagesordnung. In den Abteilungsausschuss wiedergewählt wurden: Christian Thum, Mathias Thum und Kerstin Traber. Als neues Mitglied wurde Florian Egger gewählt. Zum Stellv. Abt. Kdt. wurde Tobias Auer und zum Abt. Kdt. Daniel Traber jeweils wiedergewählt. Nach über 20 Jahren Mitgliedschaft im Abteilungsausschuss hat sich Stefanie Engst nicht mehr zur Wahl gestellt. Für ihre geleistete Arbeit gab es eine Urkunde und ein Geschenk.

Kommandant Uwe Hartmann gab einen kurzen Ausblick darauf, was für das Jahr 2026 und die Folgejahre innerhalb der Feuerwehr Stockach geplant ist. Bürgermeisterin Susen Katter bedankte sich für die geleistete Arbeit und das ehrenamtliche Engagement.

