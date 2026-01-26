Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stockach - Espasingen (ots)

Am 24. Januar 2026 wurde die Feuerwehr Stockach um 09:36 Uhr mit den Abteilungen Espasingen, Wahlwies und Kernstadt unter dem Einsatzstichwort "H1 - Verkehrsunfall eCall" auf die Bundesstraße B34 kurz nach dem Ortsausgang Espasingen alarmiert.

Ein eCall ist das automatische Notrufsystem eines Fahrzeugs, das nach einem Unfall selbstständig einen Notruf mit Standort- und Fahrzeugdaten an die Leitstelle übermittelt und dadurch die Alarmierung der Rettungskräfte auslöst.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Vor Ort hatte sich ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet. Die Maßnahmen der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Einsatzstelle, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie die Betreuung der betroffenen Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Die Feuerwehr Stockach war mit den Abteilungen Espasingen, Wahlwies und Kernstadt sowie insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell