Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Hund war kein Verlass

Saale-Holzland (ots)

Mittwochnachmittag meldete eine 45- jährige Besitzerin eines Einfamilienhauses in Dornburg- Camburg, dass in ihr Gartengrundstück eingebrochen wurde. Dort ließ man das Garagentor offen, u.a. da das Grundstück durch einen größeren Hund als gesichert geglaubt wurde. Hinzu kam noch, dass die unbekannten Täter offenbar auch die Videoüberwachung umgangen. Unbehelligt von Hund und Kameras entwenden sie aus der Garage u.a. diverses Werkzeug im Wert von über 1000 Euro. Ein ernstes Wörtchen musste sich der Vierbeiner bestimmt anhören. Hinweise nimmt die Polizei im Saale- Holzlandkreis (03615743 - 56100) entgegen.

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