Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 18 Meter großes Graffito an Zugwagon

Großheringen (ots)

Ein Mann meldete sich gestern Nacht, kurz nach 23 Uhr bei der Polizei, weil er beobachten konnte, wie sich eine Gruppe von 5-6 Personen an einem auf dem Abstellgleis stehenden Zug in Großheringen zu schaffen machte. Die Polizeibeamten stellten bei Eintreffen ein frisches Graffito in der beachtlichen Größe von 18,50 m x 1,80 m fest. Die Täter waren bereits vom Tatort geflohen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Polizeiinspektion Apolda - Tel.: 03644/541-0).

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