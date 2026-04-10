Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewahrsamnahme erforderlich

Jena (ots)

In der Innenstadt von Jena kam es Donnerstagnachmittag zu einem polizeilichen Einsatz. Eine männliche Person zeigte sich aggressiv, belästigte die Mitarbeiter und wollte das Geschäft nicht verlassen. Auch den Aufforderungen der Beamten leistete er keine Folge, trotz Aussprechens eines Platzverweises. Dies führte wiederum dazu, dass der offensichtlich hoch alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen werden musste. In den Abendstunden, als sich der Mann im Gewahrsam beruhigt hatte, konnte dieser wieder entlassen werden.

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