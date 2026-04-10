LPI-J: Fahrer einer Zugmaschine alkoholisiert
Saale-Holzland (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag den Fahrer einer Zugmaschine in Tautendorf an. Hier ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer Alkohol konsumiert haben könnten. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, denn dieser ergab 0,57 Promille. Auch ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte einen Wert von über 0,5 Promille, was nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Fahrverbot zur Folge hat.
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