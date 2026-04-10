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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrer einer Zugmaschine alkoholisiert

Saale-Holzland (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag den Fahrer einer Zugmaschine in Tautendorf an. Hier ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer Alkohol konsumiert haben könnten. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, denn dieser ergab 0,57 Promille. Auch ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte einen Wert von über 0,5 Promille, was nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Fahrverbot zur Folge hat.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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