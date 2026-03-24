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Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Bundesweite IT Störungen

Hamburg (ots)

Verzögerungen bei Verfahrensabläufen

Aktuell kommt es bundesweit zu IT Störungen beim Zoll. Betroffen sind Teile unserer internen Kommunikation und mehrere zollseitige Fachverfahren, wie das Abfertigungsverfahren ATLAS:

Wir bitten um Verständnis, das ITZ Bund arbeitet mit Hochdruck an der Behebung.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Hamburg
Anett Molter
Telefon: 040-80003-1054
E-Mail: anett.molter@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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