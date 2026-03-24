HZA-HH: Bundesweite IT Störungen
Hamburg (ots)
Verzögerungen bei Verfahrensabläufen
Aktuell kommt es bundesweit zu IT Störungen beim Zoll. Betroffen sind Teile unserer internen Kommunikation und mehrere zollseitige Fachverfahren, wie das Abfertigungsverfahren ATLAS:
Wir bitten um Verständnis, das ITZ Bund arbeitet mit Hochdruck an der Behebung.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Hamburg
Anett Molter
Telefon: 040-80003-1054
E-Mail: anett.molter@zoll.bund.de
www.zoll.de
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