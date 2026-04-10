Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall auf der B7 bei Umpferstedt/ Nohra

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16:00 Uhr auf der B7 zwischen Weimar und Erfurt, im Bereich der Kreuzung Utzberg/ Nohra, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 52- jähriger Fahrzeugführer musste verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende 36-jährige Fahrerin offenbar zu spät bemerkte und in der Folge auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Durch den Unfall wurden die Fahrerin des auffahrenden Fahrzeugs sowie ein Mitfahrer im vorderen Fahrzeug leicht verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell