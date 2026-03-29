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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim
Lkr. Tuttlingen) Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Talheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen ist ein unbekannter Täter in mehrere Container auf einer Baustelle im Riedweg eingebrochen. Der Täter verschaffte sich unbefugt Zutritt zum Gelände der Hochbaufirma und brach mehrere Türen von Gebäuden und Containern auf. Er entwendete diverse Kabel sowie Kupferrollen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Industriegebiets Talheim beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07424 93180 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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