Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) Betrunken eingeparkt und Pkw beschädigt - Führerschein weg (27.03.2026)

Spaichingen (ots)

Zu einem sogenannten Parkrempler kam es am Freitagabend (27.03.2026), gegen 18 Uhr in Spaichingen in der Hauptstraße. An der genannten Örtlichkeit war ein Pkw Skoda Octavia ordnungsgemäß abgeparkt. Eine 32-jährige Mercedes Fahrerin versuchte hinter dem parkenden Pkw einzuparken und streifte hierbei mit ihrer vorderen Stoßstange an dem hinteren linken Fahrzeugheck des Skoda entlang. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten unter anderem Atemalkohol sowie kognitive Auffälligkeiten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,5 Promille. Im Anschluss daran wurde die Dame zur Blutentnahme gebeten. Außerdem wurde die Fahrerlaubnis an Ort und Stelle einbehalten. Es entstand jeweils ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

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