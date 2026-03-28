Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. Tuttlingen) Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt (28.03.2026)

Trossingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28.03.2026), gegen 01:30 Uhr, ereignete sich in Trossingen in der Hangenstraße/Einmündung Rudolf-Maschke-Platz ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seinem Opel Corsa die Hangenstraße kommend vom Rudolf-Maschke-Platz. Ein 58-jährige Fußgänger trat laut Zeugen plötzlich und ohne auf den herannahenden Pkw zu achten auf die Fahrbahn. Der Mann, welcher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch den Pkw frontal erfasst, auf die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert und rutsche über die Fahrzeugseite ab, so dass er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er wurde derart schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

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