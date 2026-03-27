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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Hallenbad in der Waldeckstraße (26.03.2026)

Singen (ots)

Im Laufe des Nachmittags/Abends sind Unbekannte in das Hallenbad in der Waldeckstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 21 Uhr warfen die Täter die Scheibe einer Kellertür ein und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Bades. Was sie dort trieben ist nicht bekannt. Entwendet wurde nach derzeitigem Sachstand nichts.

Sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher oder zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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