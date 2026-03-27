Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Hallenbad in der Waldeckstraße (26.03.2026)

Singen (ots)

Im Laufe des Nachmittags/Abends sind Unbekannte in das Hallenbad in der Waldeckstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 21 Uhr warfen die Täter die Scheibe einer Kellertür ein und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Bades. Was sie dort trieben ist nicht bekannt. Entwendet wurde nach derzeitigem Sachstand nichts.

Sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher oder zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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