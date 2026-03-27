Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Verkehrsunfall mit mehreren Autos - Polizei sucht Zeugen (26.03.2026)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 08:30 Uhr an der Kreuzung Europastraße / Gottlieber Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Autos beteiligt waren und ein Fahrer unerlaubt die Unfallstelle verlassen hat.

Ein grauer BMW 2er wechselte dabei unvermittelt von der rechten auf die linke Fahrspur, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen. Hierbei kollidierte er mit einer ordnungsgemäß fahrenden Mercedes B-Klasse. Der Fahrer des Mercedes wich noch aus, kollidierte dabei jedoch seitlich mit einem Vito-Streifenwagen der Polizei, der den Linksabbiegerstreifen benutzte.

Am Mercedes entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro, am Streifenwagen von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 9960-0 zu melden.

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