POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem DM-Parkplatz in der Wollmatinger Straße - Polizei sucht unbekannte Zeugen (26.03.2026)
Konstanz (ots)
Die Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Wollmatinger Straße am Donnerstagabend. Gegen 18.30 Uhr beobachteten die bislang unbekannten Zeugen eine Unfallflucht und informierten anschließend die Halterin des beschädigten Wagens, die anschließend Anzeige erstattete. Die unbekannten Zeugen und die Halterin trennten sich jedoch, ohne Kontaktdaten auszutauschen.
Die Polizei bittet nun die aufmerksamen, unbekannten Zeugen, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.
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Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
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