Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Kind angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf (26.03.2026)

VS-Villingen (ots)

Der Verantwortung entzogen hat sich am Donnerstag, um 16:15 Uhr, eine Autofahrerin auf der Vöhrenbacher Straße. An der Kreuzung zur Dattenbergstraße überquerte ein 9-Jähriger auf einem Zebrastreifen, - neben einer Tankstelle - die Straße. Eine Autofahrerin in einem weißen Kleinwagen übersah und streifte den Kleinen, woraufhin dieser stürzte. Doch statt anzuhalten fuhr die ältere Dame einfach davon. Ein nachfolgender Autofahrer kümmerte sich hilfsbereit um den leichtverletzten Jungen. Die Villinger Polizei sucht nach der Unfallflüchtigen und nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegen.

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