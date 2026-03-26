Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Villinger Straße - schwarzen BMW angefahren - rund 7.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen (25./26.03.2026)

Singen (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter infolge einer Unfallflucht an einem auf der Villinger Straße geparkten Auto hinterlassen. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag kam der Unbekannte nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei den dort ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten schwarzen BMW. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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