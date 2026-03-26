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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil
Lkr. Rottweil) Zeuge einer Verkehrsunfallflucht gesucht (26.03.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Die Polizei in Rottweil sucht den Zeugen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf dem Kaufland-Parkplatz.

Gegen 10:20 Uhr beobachtete der Zeuge, wie ein vermutlich blauer Audi A3 gegen einen auf dem Behindertenparkplatz geparkten Mercedes stieß. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon.

Nachdem die Fahrerin des Mercedes zu ihrem Auto zurückgekehrt war, informierte sie der Zeuge über den Vorfall. Leider verpassten beide, ihre Namen auszutauschen.

Der Unfallzeuge wird daher gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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