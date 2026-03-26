Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) 42-jährige Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt (25.03.2026)

Vöhringen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin hat sich am Mittwochmittag in der Eythstraße ereignet.

Ein 49-jähriger Mann war gegen 13:45 Uhr mit seinem Opel in Richtung Landesstraße 409 unterwegs. Dabei übersah der Fahrer eine 42-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, von links nach rechts überquerte. Der Wagen erfasste die Frau frontal und schleuderte sie schwer verletzt zu Boden.

Ein Rettungswagen brachte die 42-Jährige in ein örtliches Krankenhaus. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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