Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfallflucht kurz nach der AS-Allensbach-West - Polizei sucht Zeugen (21.03.2026)

Allensbach, B33 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Samstagabend, 21.03.2026, auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach ereignet hat. Eine 39-jähriger Mercedesfahrer war gegen 20.40 Uhr in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Allensbach-West überholte er zwei vorausfahrende Autos, als sich ein grauer Peugeot mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte. Noch bevor der Mercedes vollständig auf die rechte Spur zurückwechselte, drängte ihn der Kleinwagen ab und touchierte dabei die linke Fahrzeugfront des Daimlers. Anschließend fuhr der Peugeot, erneut mit hoher Geschwindigkeit, davon.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen die rücksichtslose Fahrweise des grauen Peugeot ebenfalls aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

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